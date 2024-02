Atletico Madrid, Koke: “Inter ha qualità, sarà gara intensa. Lautaro e Morata…”

Come hai visto Morata?

"Si è allenato negli ultimi due giorni, vuol dire che sta bene. Io l'ho visto a un buon livello, quindi la possibilità che entri c'è e spero anche possa segnare".

A centrocampo l'Inter ha giocatori molto versatili e polivalenti. Qual è il segreto in mezzo al campo?

"Non voglio dare indicazioni per domani. Loro hanno tre grandissimi giocatori, ma non solo a centrocampo. Vedremo domani, ma non posso dare indizi".

Che stile prediligerete?

"Penseremo a noi. Ci sono momenti in cui si deve soffrire, altri in cui si può giocare bene. In queste gare bisogna alzare il livello, spero saremo all'altezza".

Qual è la miglior qualità dell'Inter?

"Il lavoro di squadra. Giocano tutte le partite con un blocco molto preparato, penso sia quella la parte migliore".

Molina e De Paul vi hanno detto come fermare Lautaro?

"Tutti lo conosciamo, è un giocatore di altissimo livello. Non c'è tanto da dire, lo conosciamo tutti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.