FCIN1908 – Atletico Madrid, Witsel: “Inter molto forte. C’è un solo modo per fare risultato”

C'è Axel Witsel in conferenza stampa al fianco di Diego Simeone alla vigilia di Atletico Madrid-Inter. Il belga ha presentato la sfida con i nerazzurri di domani ai cronisti presenti al Civitas Metropolitano. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it sul posto: "Non possiamo rimanere sull'ultima partita, dobbiamo concentrarci su domani. Affrontiamo l'Inter in casa, qui abbiamo giocato buone partite e domani sarà diverso".