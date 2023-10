Inter, Mkhitaryan: “Voglio restare qui. Prima di venire ho detto a Inzaghi…”

Cambia qualcosa essere tornati in testa?

"Non cambia nulla, non guardiamo la classifica ora. Giochiamo in Champions e poi il campionato è lunghissimo. Siamo più carichi che mai, abbiamo dimostrato che queste partite vogliamo vincerle".

Ti piacerebbe rinnovare con l'Inter?

"Mi sento benissimo qua, in città e nella squadra. Sto facendo del mio meglio, faccio il mio lavoro sul campo e il mio procuratore si occuperà del resto. Ho voglia di rimanere, vedremo alla fine".

Ti aspettavi di essere così importante per l'Inter?

"Prima di venire ho detto al mister che sarei arrivato per dare del mio meglio, poi sarebbe stata scelta del mister se farmi giocare o meno. Io do del mio meglio. Non sono stato in carriera un giocatore difensivo, ma da mezzala sto facendo di tutto per aiutare la squadra".

Sarà difficile prepararla visto che si parla già della Roma?

"Faremo di tutto per giocare la nostra partita, sappiamo che è una squadra forte. Giochiamo in casa, vogliamo fare il nostro gioco e vincere la partita. Soltanto dopo penseremo alla Roma, non ne parleremo prima. Domani è importantissima".

GIocheresti più avanti?

"Ho già giocato trequartista, se il mister mi vuole in quel ruolo gioco, altrimenti farò quello che mi chiede. Non conta il ruolo, ma il lavoro che fa la squadra".

