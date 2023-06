City, Guardiola: “Anche per noi un sogno. L’Inter non difende soltanto”

Inzaghi ha detto che siete i migliori d'Europa.

"Ringrazio Inzaghi per le sue parole. Abbiamo lavorato duro per fare del nostro meglio. Tutti sanno che approccio abbiamo in fase offensiva e difensiva, cercheremo di ripeterci domani".

Che soddisfazione vi dà essere ad una partita dal Triplete?

"Sono orgoglioso di quanto fatto. Domani l'ultimo passo verso qualcosa di incredibile, ma siamo contenti di cosa abbiamo fatto finora".

Con Haaland è stato amore a prima vista?

"No, assolutamente no. Sto benissimo con mia moglie. Scherzi a parte, il feeling che abbiamo in campo è difficile da spiegare: a volte io capisco cosa vuole e lui capisce cosa voglio. Ci colleghiamo bene e direi che siamo riusciti ad aiutare bene la squadra finora. Spero che domani sappia quello che sa fare".

Servirà pazienza?

"Sappiamo come gioca l'Inter, in maniera molto compatta. Fanno un buon possesso palla e hanno terzini che corrono, difendendo benissimo. Non ci aspettiamo una partita aperta, per cui non dobbiamo innervosirci se le cose non vanno come vogliamo. All'inizio non ci saranno molte occasioni da gol, ma col nostro gioco troveremo dei varchi e segneremo".

Sogno od ossessione per voi?

"Forse entrambe le cose. Ogni professionista vuole arrivare lassù con la sua squadra, è uno dei traguardi migliori. Competere ogni anno in questa Coppa è fantastico, ho incontrato i migliori del mondo. Domani possiamo finalmente arrivare a questo traguardo".

Cosa pensi che cambierà rispetto alla finale che avete perso?

"Potrò rispondere solo domani. Abbiamo perso tre anni fa, capita. Dobbiamo imparare da quello e domani abbiamo un'altra occasione di dimostrare che possiamo vincere questa coppa".

Siamo al 10 giugno, quanta energia avete per giocare questa partita?

"Penso che chiunque avrebbe tutte le energie del mondo, per una gara così. Se stai bene, puoi giocare per tutto l'anno. Se sei in forma, puoi giocare ogni 2-3 giorni. La cosa più complicata è il recupero a livello mentale. Però non vedo che problemi possano esserci in una finale di Champions: domani entrambi i giocatori avranno tutte le energie del mondo".

Ore 19:47 - Finisce la conferenza stampa di De Bruyne. Ora parola a Guardiola.

Cos'è per voi la Champions League?

"Assolutamente un sogno. C'è sempre una certa percentuale di ossessione, è positivo avere un desiderio così forte, ma fondamentalmente è un sogno".

Siete strafavoriti e non è una cosa solita Come si fa ad essere concentrati?

"Nello stesso modo in cui carichiamo ogni singola partita della stagione. Si vede quanta gente c'è in questa sala, ma non importa. Indipendentemente dalla competizione, non controllo l'opinione della gente, per cui ho studiato l'Inter e alla fine è una partita di calcio. Vincerà la squadra che giocherà meglio, indipendentemente da quello che è successo finora. Nella storia di questa competizione, l'Inter è più grande del City, ma domani entrambe faranno del proprio meglio".

E' un giorno da celebrare per i tifosi di Inter e City, tutti celebrano l'aver raggiunto la finale. Siamo in questa competizione incredibile, c'è una grande atmosfera e siamo qui per fare del nostro meglio. Ci aspettiamo sostegno durante la partita".

Quali saranno le chiavi della partita?

"Ce ne sono talmente tanti. L'Inter non è una squadra che difende soltanto. Le italiane sanno anche difendere, ma non si innervosiscono mai. Il modo in cui Onana esce con la palla, in cui giocano Darmian, Acerbi e Bastoni, sono molto efficaci e possono essere pericolosi con gli attaccanti. Sono bravi nel possesso palla ed è difficile controllarli, noi cercheremo di difendere alti e nel miglior modo possibile".

Haaland non ha mai segnato così poco.

"Non sono qui per parlare delle medie di un giocatore. Non ho dubbi sul fatto che ci aiuterà domani e sarà pronto per aiutarci a vincere la Champions League".

Quali sono i principi alla base del tuo successo?

"Avere dei buoni giocatori. Ho avuto Messi in passato, ora Haaland. Non sto scherzando. Poi bisogna far capire loro che da soli non possono farcela, tutti quelli che seguono certe idee saranno al posto giusto. Chiunque ha avuto successo lo ha avuto perché ha squadre forti. Un allenatore non ha mai segnato un gol".

Cosa avete imparato dall'ultima finale?

"Vorrei potertelo dire, ma non lo so. Sono cambiate tante cose. Pensavamo di giocare un'ottima partita col Chelsea, ma non ha funzionato. Per domani abbiamo un piano, poi come andrà, si vedrà. Siamo pronti, ho l'impressione che i giocatori daranno assolutamente tutto. Siamo pronti per fare del nostro meglio".

Quanto cambia nell'affrontare una squadra che gioca con due attaccanti vicini rispetto ad una squadra che gioca con un solo attaccante?

"La cosa cambia i nostri modi di attaccare, non c'è molto da dire. Vedete come ha giocato Lautaro ultimamente, è un campione del mondo e un giocatore speciale. E' un ottimo finalizzatore, sempre pronto ad attaccarti".

Seguire regole o dare libertà ai giocatori?

"Il piano partita ti dà sicurezza, è importante sapere esattamente cosa fare quando giochi una finale. Ci sono anche momenti in cui le partite impazziscono: se magari si mette male giochiamo con più attaccanti o con 7 difensori centrali se c'è da difendere. Dipende da come si evolverà la partita. All'inizio ci deve essere un piano, un approccio. Noi dobbiamo essere pazienti, pensare di star perdendo se siamo 0-0 è sbagliato. Nei momenti negativi bisogna fare quel passo in più e questo avverrà, poi non sappiamo cosa succederà".

Quali giocatori temi di più?

"Onana è un portiere eccezionale, va avanti anche con la palla. Ma tutta la difesa dimostra grande qualità anche nel far arrivare palla agli attaccanti e a fare quel passo in più. Dobbiamo cercare di difendere, non so come, da questi passaggi. Dietro hanno tre giocatori che presidiano la porta, dovremo trovare una soluzione per essere più efficaci e creare loro dei problemi".