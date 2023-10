LIVE Inter-Sassuolo Primavera

Conclusa la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali torna in campo anche l'Inter U19 di Cristian Chivu. I nerazzurri, secondi in classifica a quota 14 punti, affrontano il Sassuolo al KONAMI Youth Development Centre nel match valido per la 7ª giornata del campionato Primavera 1 TIM. Il calcio d'inizio della sfida è fissato per le ore 13:00.