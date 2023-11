LIVE – Salisburgo, Struber: “Ecco cosa può mettere in difficoltà l’Inter”

Vigilia di Salisburgo-Inter ed è tempo di conferenze stampa. Comincia la squadra di casa, nel fortino della Red Bull Arena. A parlare è il mister Gerhard Struber. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Austria: "Dobbiamo agire in un modo aperto e cercare di mettere in difficoltà l'Inter. Se agiamo nel modo sbarazzino con cui abbiamo giocato a San Siro, possiamo mettere in difficoltà anche giocatori molto esperti come quelli dell'Inter. Questa è l'indicazione da trarre dall'andata. Devono funzionare tantissime cose perché si riesca a portare punti a casa, cercheremo di puntare su ciò che può mettere in difficoltà l'Inter".