Quella contro il Benevento sarà la prima trasferta della stagione per l’Inter. I nerazzurri, reduci dalla rocambolesca vittoria contro la Fiorentina, sono in cerca di continuità per arrivare al meglio al prima importante big match della stagione in casa della Lazio. Rispetto alla gara con la Viola, il tecnico nerazzurro ha optato per un robusto minore. FcInter1908 vi riporta le reazioni social dei tifosi nerazzurri.