LIVEBLOG / Sensi, partita finita prima ancora di iniziare: tifosi dell’Inter fra rabbia e ironia

Subito una novità improvvisa per l’Inter: Stefano Sensi, annunciato nell’undici titolare, ha accusato un problema durante la fase di riscaldamento, e salterà così la sfida contro la Fiorentina. Prevedibile la reazione dei tifosi nerazzurri…

Comincia il cammino in Coppa Italia dell’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri affrontano la Fiorentina. Tantissima attesa tra i tifosi interisti per Christian Eriksen, che torna in campo da titolare in un ruolo completamente nuovo, da play davanti alla difesa. Stupisce e fa storcere il naso la mancata chance per Radu, costretto a rimanere ancora una volta in panchina. Vi raccontiamo le emozioni del match del Franchi attraverso i commenti social del popolo interista.