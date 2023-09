LIVEBLOG/ Inter-Fiorentina, le reazioni dai social: “Furie nerazzurre”

Mercato chiuso, è tempo di pensare soltanto al campo. L'Inter torna di scena al Meazza questo pomeriggio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ultimo test prima della sosta e del derby col Milan in programma il prossimo 16 settembre. Inutile sottolineare l'importanza della gara, che mette in palio tre punti che permetterebbero proprio di agganciare i rossoneri in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo tre giornate. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le reazioni provenienti dal mondo dei social.