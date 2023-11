LIVEBLOG – Inter-Frosinone, dai social: “Thuram come Alberto Tomba”

Dulcis in fundo, si spera. Al rientro dall'ultima sosta l'Inter ha solo vinto, sia in campionato che in Champions League, recuperando la vetta in Serie A e tenendo il passo della Real Sociedad in campo internazionale. Gli uomini di Inzaghi hanno oggi il compito di chiudere al meglio questo scorcio, prima di una nuova pausa e della sfida in casa della Juventus in programma il 26 novembre. Perciò al Meazza col Frosinone è vietato sbagliare. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le migliori reazioni provenienti dal mondo social.