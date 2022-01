LIVEBLOG Inter-Juve, i tifosi sui social: “Eccoci qua, l’ansia cresce”

FcInter1908 raccolte le reazioni social dei tifosi nerazzurri durante la gara tra Inter e Juventus al Meazza

Ore 21.00, San Siro. L'Inter sfida la Juventus in Supercoppa per conquistare il primo trofeo ufficiale della stagione 2021/2022. I nerazzurri sono in grande forma e puntano al sesto trionfo nella manifestazione, undici anni dopo l'ultima volta. Ecco i post e i tweet più divertenti in merito alla partita del Meazza.