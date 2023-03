LIVEBLOG / L’Inter riprende la marcia, i tifosi incoronano Lautaro: “Capitano vero”

Reduce dalla sconfitta in campionato contro il Bologna, l'Inter torna a San Siro in carca di riscatto: avversario, il Lecce di Marco Baroni. Per i nerazzurri chance per Dumfries e Gosens sulle fasce, con Brozovic che parte ancora dalla panchina Ancora una volta Inzaghi non rinuncia a Mkhitaryan, scelta che lascia perplessi i supporter interisti. Fcinter1908 vi propone il racconto del match attraverso i commenti e le reazioni social dei tifosi.