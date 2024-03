LIVEBLOG – Inter-Napoli, dai social: “Amore è un faro fisso che sovrasta la tempesta”

Voltare pagina. E' questo l'imperativo in casa Inter dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid pochi giorni fa. Questa sera al Meazza arriva il Napoli per un simbolico passaggio di consegne tra i Campioni d'Italia in carica e chi ormai sente di aver messo le mani sullo scudetto della seconda stella. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le migliori reazioni provenienti dal mondo social.