LIVEBLOG – Inter-Real, tifosi in ansia per la Champions: “Scatenate l’inferno”

L'Inter fa il suo esordio stagionale in Champions League al cospetto del Real Madrid di Ancelotti: i commenti dei tifosi nerazzurri

L'Inter fa il suo esordio stagionale in Champions League al cospetto del Real Madrid di Ancelotti. Un esame subito importante per la squadra di Inzaghi che vuole iniziare al meglio la competizione europea. I tifosi nerazzurri, dopo lo scudetto, vogliono fare strada in Champions e sono già super carichi per il big match di San Siro. Questi i migliori commenti dei tifosi nerazzurri sui social network: