LIVEBLOG – Inter-Salernitana, dai social una sola paura

L'occasione è ghiotta, ma guai a sottovalutare l'avversario. L'Inter anticipa al venerdì questa settimana, con un testacoda contro la Salernitana che può regalare altra linfa alla sua vetta. I nerazzurri giocano al Meazza quattro giorni prima di ospitare l'Atletico Madrid in Champions League, match a cui si inizierà a pensare da domani. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le reazioni provenienti dal mondo social.