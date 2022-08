LIVEBLOG – Lazio-Inter 1-1, pareggia Lautaro. I tifosi: “Dai che la ribaltiamo”

Dopo le vittorie contro Lecce e Spezia, l'Inter punta il tris ma la sfida contro la Lazio, all'Olimpico, può nascondere insidie. Inzaghi punta sulla LuLa in attacco e sul tridente Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa per rimanere a punteggio pieno. Fcinter1908 vi propone il racconto del match attraverso i commenti e le reazioni social dei tifosi.