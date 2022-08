UFFICIALE – Lazio-Inter, le formazioni: Gagliardini e Dimarco dal 1′. Lu-La in attacco

Le scelte di Simone Inzaghi per la trasferta dell'Olimpico. Gosens va in panchina, al suo posto c'è Dimarco

Dopo Lecce e Spezia, l'Inter è attesa dal primo big match della stagione. I nerazzurri sono attesi dall'insidiosa trasferta dell'Olimpico dove incontreranno la Lazio. Simone Inzaghi si affida ancora una volta al capitano Samir Handanovic in porta, mentre in difesa conferma per il terzetto titolare Skriniar-de Vrij-Bastoni. A sinistra il tecnico opta per Federico Dimarco con Gosens che partirà dalla panchina, mentre a destra ci sarà Dumfries. Novità a centrocampo dove Inzaghi sceglie Gagliardini con Brozovic, Barella, mentre Calhanoglu va in panchina. Lukaku-Lautaro in attacco.