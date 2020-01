LIVEBLOG – Salta lo scambio Politano-Spinazzola? I tifosi: “Don Beppe come Tony Montana”

Sono ore concitate per il calciomercato di Inter e Roma. Sul tavolo c’è lo scambio tra Politano e Spinazzola, che fino a qualche ora fa sembrava concluso e che ora invece rischia clamorosamente di saltare. Il motivo? I test fisici supplementari richiesti dall’Inter per il laterale e per il tentativo dei nerazzurri di cambiare la formula del trasferimento. Un cambiamento di rotta che avrebbe fatto infuriare i giallorossi. Nel frattempo, sui social i tifosi nerazzurri si sono scatenati nell’ironizzare sull’andamento della trattativa. Ecco i post migliori: