LIVEBLOG / Roma-Inter, Conte rilancia Vidal. I tifosi contestano: “Rosso assicurato”

L’Inter di Antonio Conte, dopo la sconfitta contro la Sampdoria, punta a tornare al successo contro la Roma per rispondere alla vittoria di ieri sera del Milan e rimanere a un punto dalla vetta. Antonio Conte ripropone dal primo minuto Romelu Lukaku e, soprattutto, Arturo Vidal, uno dei più deludenti della prima parte di stagione nerazzurra. I tifosi interisti criticano apertamente la scelta del tecnico, a discapito di elementi tecnici come Sensi ed Eriksen in panchina. Vi raccontiamo le emozioni del match dell’Olimpico attraverso i commenti social del popolo interista.