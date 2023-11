LIVEBLOG – Salisburgo-Inter, dai social: “Sembra un derby in casa del Milan”

Champions League, Round 4. L'Inter ha bisogno di tre punti per blindare il discorso qualificazione: già questa sera, vincendo contro il Salisburgo, potrebbe scrivere il suo nome tra i sedici bussolotti del sorteggio degli ottavi di finale. Alla Red Bull Arena ci si gioca una buona dose di tranquillità, che potrebbe permettere alla squadra di Inzaghi di proiettarsi con maggiore concentrazione sul campionato da qui in avanti. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le migliori reazioni dal mondo social.