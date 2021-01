Non sarà facile, ma l’Inter di Antonio Conte cercherà la nona vittoria consecutiva in campionato in casa della Sampdoria. Con Lukaku che partirà dalla panchina dopo il fastidio muscolare accusato nella gara contro il Crotone, il tecnico nerazzurro lancia Alexis Sanchez che farà coppia con Lautaro. In mezzo al campo torna Gagliardini dal 1′ con Vidal che si accomoda in panchina. FcInter1908 vi riporta le reazioni sui social dei tifosi nerazzurri durante il match.