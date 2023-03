LIVEBLOG / Spezia-Inter 1-0, i tifosi: “Gol di Maldini, era scritto nelle stelle”

Reduce dalla vittoria contro il Lecce dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna, l'Inter sfida lo Spezia con l'obiettivo di vincere per arrivare al meglio alla sfida decisiva contro il Porto di martedì, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Fcinter1908 vi propone il racconto del match attraverso i commenti e le reazioni social dei tifosi.