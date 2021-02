LIVEBLOG / Inter-Genoa: 1-0. I tifosi: “Smettiamola di sprecare!”

Sai social arrivano le reazioni dei tifosi interisti che per ora possono vedere la partita solo da casa: ecco le loro attese, ansie e gioie condivise

I tifosi dell'Inter allo stadio non possono esserci. E manca una componente importante per ogni partita. In attesa che i sostenitori di tutte le squadre possano tornare a gioire per un gol dal vivo, raccogliamo le reazioni e i commenti dei tifosi nerazzurri che da casa seguono la Beneamata. E riversano sui social i loro commenti per condividere tensione, ansia, dolori e soprattutto, gioie.