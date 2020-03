Liverani: “Ritorna il lato oscuro del calcio”. Palmeri, che bordata: “Mi stupirei se…”

“Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e logica, ritorna alla luce il lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire“. Queste le pesantissime dichiarazioni di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, che ieri hanno fatto scalpore. Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha lanciato una bordata su Twitter al sistema, scrivendo: “Mi stupirei di vedere Liverani e il Lecce rimanere in Serie A”. E all’accusa da parte di un tifoso di essere complottista, Palmeri ha ribattuto: “Quale paranoia complottista? Da sempre il sistema reagisce a testuggine per espellere chi lo mette in dubbio. Ma in che mondo ha vissuto negli ultimi 30 anni”.