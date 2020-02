Liverani durissimo: “Ritorna il lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire”

Il Lecce di Fabio Liverani affronterà domani l’Atalanta. Il tecnico si è espresso molto duramente in conferenza stampa a proposito del rinvio di 5 gare – tra le quali anche Juventus–Inter – al 13 maggio: “Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e logica, ritorna alla luce il lato oscuro del calcio che abbiamo provato a ripulire. Una decisione del genere tutela solo quelle quattro-cinque squadre che hanno interessi in gioco”. Liverani ha poi aggiunto a proposito della condizione della sua squadra: “La squadra sta bene, anche se ci ha messo qualche giorno in più per recuperare dalla sconfitta contro la Roma. Noi vogliamo restare aggrappati a questa categoria, dovremo dare il massimo e non guardare mai indietro”.