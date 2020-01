Libero – Politano, il Napoli offre 3+17. Llorente? L’Inter fa melina e lo spagnolo può finire…

Grandi manovre in casa Inter che in questi ultimi giorni di mercato potrebbe mettere a segno parecchi colpi sia in entra che in uscita. Quello più vicino sembra essere quello di Politano, vicino al passaggio al Napoli.

“Nell’ambiente Inter, tutti si aspettano l’addio di Politano (26): la società, Conte, i tifosi, Politano stesso e… Giroud(33). I nerazzurri hanno un’intesa di massima col Napoli per la cessione dell’esterno in prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto a 17, ma gli azzurri stanno provando a inserire Llorente (34) per risparmiare un po’ di soldi. L’Inter però fa melina avendo già l’attaccante del Chelsea in pugno da tempo. Inoltre, Politano sta aspettando prima di accettare il Napoli sperando che la Roma pareggi l’offerta dei partenopei al club di Suning: i giallorossi sono rimasti la sua prima scelta. In quel caso, Llorente potrebbe finire al Parma che, dopo aver incassato il “no” imposto da Conte al prestito di Esposito (17), cerca un attaccante che rimpiazzi Inglese (28), infortunato”, spiega Libero.