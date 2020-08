Longhi: “Tonali? Ho una certezza che arriva dall’Inter. Kante? Conte spenderebbe anche…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato della strategia di mercato dell’Inter: “I nerazzurri vorrebbero allestire una squadra in grado di vincere subito, tenendo presente che non ci saranno le spese faraoniche che si potevano immaginare qualche mese fa. Posso dire con certezza che parlando con persone dell’Inter quando si pensava a Tonali non era considerato come un giocatore pronto per essere subito titolare, ma un giocatore futuribile. Se devi scegliere tra lui e Kante, scegli il secondo. Due anni fa in camera caritatis un amico di Conte mi disse che per uno come Kante avrebbe speso anche 150 milioni”.