Juve-Lazio, volano stracci. Lotito sbotta: “Parli da italiano o da regnante della monarchia Agnelli?”

Volano stracci tra Juventus e Lazio. Il campionato è fermo ma in Lega si litiga ancora sul periodo di sospensione, la possibilità di riprendere gli allenamenti e le date dell’eventuale ripresa del campionato. A riportare la lite tra Lotito e Agnelli è il Corriere dello Sport.

Il quotidiano romano racconta:

“La possibilità o meno di allenarsi nell’attesa è diventata materia di dibattito venerdì tra i presidenti. Lo scambio tra Agnelli e Lotito non è stato tenero. «Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori» l’accusa del numero uno bianconero. In realtà, secondo altre ricostruzioni rimbalzate dalla call conference di Milano, la frase sarebbe stata differente: «Parlo da primo in classifica». A quel punto la risposta durissima di Lotito. «Parli da cittadino italiano o da regnante della monarchia Agnelli?».

Le tensioni erano venute fuori, nelle due settimane precedenti, a proposito del rinvio al 13 maggio di Juve-Inter e alle pressioni di domenica scorsa, targate Spadafora, per far saltare i recuperi della 26ª giornata”.