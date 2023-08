GdS – Lukaku, e ora? L’agente lo offre in giro per l’Europa, nessuno lo prende

Il motivo? Il quasi milione netto, che diventa il doppia al lordo, che guadagna Lukaku ogni mese. Troppo anche per le casse di un club ricco come il Chelsea.

Inoltre Lukaku deve tornare a giocare per non rischiare di ingolfare il motore.

“Il 30enne belga si vede in Europa. Meglio ancora se in Italia. Per tutti questi motivi Sebastien Ledure, l’avvocato della punta belga, da tempo è alle prese con una sorta di giro delle sette chiese per accontentare il suo assistito. Più la sabbia della clessidra scende e più il rappresentante del belga prova a bussare a nuove porte, ma per ora nessuno apre”.

Il Milan sembra puntare su Ekitikè del PSG, mentre Allegri non ha perso le speranze di avere Lukaku, anche se in società non sono tutti ottimisti come lui. L’unica soluzione è lo scambio con Vlahovic e l’inserimento del Chelsea di un conguaglio da 40 milioni, con i Blues che si fermano a 20 per ora.

“Da Londra, invece che un passo in avanti, ne hanno fatti due indietro e la trattativa si è bloccata. Nemmeno l’infortunio di Nkunku (3 mesi di stop) ha fatto cambiare marcia ai Blues. Nei salotti inglesi sostengono che i dubbi sull’operazione siano diversi e crescenti. Non a caso a Stamford Bridge stanno valutando altri attaccanti, a partire da Balogun dell’Arsenal”.

Lukaku e il suo entourage continuano la ricerca.

“Dal Tottenham orfano del cannoniere Harry Kane, trasferitosi al Bayern per 100 milioni, al Psg del post Neymar, che però si è già aggiudicato l’ex Benfica Gonçalo Ramos. Dal Real Madrid a caccia del dopo Benzema alla Roma che insegue un attaccante per Mourinho fino al Newcastle arabo. Squadre diverse, situazioni e disponibilità economiche differenti, ma stessa freddezza di fronte ai costi di una eventuale operazione Lukaku”.

La Gazzetta chiude con le possibili soluzioni, a nove giorni dalla fine del mercato: “O il Chelsea alza l’offerta alla Juve o abbassa le pretese e ripensa a un prestito per rimandare di dodici mesi la risoluzione del problema. O Big Rom, magari dal 2 di settembre, rivaluta l’Arabia Saudita”.

