Sky – Inter, Lukaku anche oggi a parte: le ultime. Acerbi dal 1′ con l’Udinese?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku si è allenato a parte anche oggi. Acerbi, invece, va per la conferma

Ci sono novità da Appiano Gentile in vista delle prossime sfide dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku si è allenato a parte anche oggi e lavora per tornare a disposizione per la sfida con la Roma dopo la sosta.