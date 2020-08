Un anno di Lukaku. L’Inter: “Storia d’amore che si è rafforzata e tutta ancora da scrivere”

Un anno fa è sbarcato a Milano Romelu Lukaku. Dopo giorni e giorni di trattative è arrivato in aeroporto a Malpensa accolto da una folla festante che la sicurezza dell’aeroporto aveva faticato a trattenere. Immagini di giorni di festa che si sono tramutati in un anno fatto di gol e consapevolezze che crescono.

Perché Romelu si è conquistato giorno dopo giorno la piazza nerazzurra, con le difficoltà fisiche iniziali, con i gol segnati, con l’intesa creata con i compagni, con la capacità naturale e dimostrata di trascinare l’intero gruppo. Da leader designato dal destino. Il gigante buono dell’Inter si è fatto posto nel cuore dei tifosi e lo dice anche il club nerazzurro in un articolo del sito ufficiale che celebra un anno dal suo arrivo. “Una storia d’amore che si è rafforzata giorno dopo giorno con gol, sorrisi e record. Il numero 9 nerazzurro ha impiegato pochissimo tempo per ritagliarsi un ruolo da protagonista nel calcio italiano. Ha segnato il suo primo gol (come aveva già fatto con le maglie del West Bromwich Albion, Everton e Manchester United) nella sua prima partita in Serie A. 20 gol nelle prime 30 partite di campionato. Compreso il derby di Milano, con un gol all’andata e al ritorno eguagliando “Fenomeno” Ronaldo nella stagione 97/98. Un altro record è il numero di gol fuori casa (15) nella sua stagione d’esordio considerando i tornei a partita singola“.

E c’è anche da sottolineare che dopo il gol segnato al Getafe, il giocatore ha raggiunto il traguardo di trenta gol in una stagione. Senza dimenticare i cinque assist in totale forniti ai compagni che hanno portato a quota 33% la sua incidenza in zona gol. “I tifosi nerazzurri sono sicuri che questi 366 giorni siano solo il primo capitolo di una storia che ha ancora tante pagine affascinanti e bianche da scrivere”, sottolinea il club.

(Fonte: inter.it)