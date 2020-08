Sky – Una foto racconta un Lukaku che dà tutto. È un leader e si sente in campo

Romelu Lukaku ha segnato il gol dell’1-0 contro il Getafe e ha regalato, insieme ad Eriksen, la qualificazione ai quarti all’Inter. A Skysport hanno raccontato di un retroscena legato alla stanchezza del giocatore alla fine della gara con gli spagnoli.

Hanno mostrato questa foto che vedete al lato. Il belga era stremato.

Gli hanno chiesto di attendere qualche minuto per l’intervista di fine gara e lui ha atteso così il momento di parlare. Il giocatore si sente molto in campo. Si fa sentire spesso anche quando ripiega, si rivolge ai difensori, li sprona – spiega Barzaghi a Skysport.

Romelu rappresenta la mano di Conte in campo. “I gol li faceva anche Icardi ma lui dà qualcosa in più a livello di energia in campo e leadership, lui ha sbloccato la gara con il Getafe che partito meglio. Conte lo ha spronato a fine partita: “Poteva fare ancora meglio”, ha detto. Così ha motivato il suo leader in campo”, ha concluso l’inviato a seguito dei nerazzurri.

(Fonte: SS24)