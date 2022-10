Lukaku is back: subito gol. Poi il gesto d’amore: Big Rom esulta e bacia la maglia dell’Inter

Aveva una voglia matta di tornare in campo, ad aiutare i compagni e a fare quello che sa fare meglio: gol. Romelu Lukaku ci ha messo una manciata di minuti per tornare a timbrare il cartellino con la maglia dell'Inter, due mesi dopo il suo ritorno in campo in seguito all'infortunio muscolare che lo aveva colpito a fine agosto. La condizione non sarà quella dei giorni migliori, ma non c'è modo più bello per riassaporare il campo, nella notta in cui i nerazzurri eliminano il Barcellona e tornano per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale di Champions League.