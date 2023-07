Mediaset – Lukaku ha chiamato l’Inter stanotte, nessuna apertura del club dopo il tradimento

Lukaku e l'Inter sembrava un affare fatto e invece la trattativa sembra essere saltata definitivamente. Dopo l'accordo trovato col Chelsea per 35 milioni più 5 di bonus, l'Inter era pronto ad accogliere nuovamente l'attaccante. Mancava solo il suo sì che non è arrivato. Lukaku non ha più risposto all'Inter e sembra aver cambiato idea sul suo futuro.

Secondo Sportmediaset "C'è stato un contatto telefonico nella tarda serata di ieri, è stato Lukaku che ha chiamato la dirigenza dell'Inter, nella figura del direttore sportivo Ausilio, ma l'Inter non ha dato la possibilità a Lukaku di spiegarsi. Chiusura netta da parte dell'Inter per questo tradimento verso la Juventus. Inter aveva trovato accordo con il Chelsea, il sì di Lukaku però non era così scontato come si pensava".