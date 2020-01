Inter, Lukaku: “Conte un leader, per noi un bene averlo. Lautaro? Quando giochiamo insieme…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Inter, finita 3-1 in favore dei nerazzurri di Antonio Conte, Romelu Lukaku ha raccontato la sua gioia per la vittoria del San Paolo:

“E’ importante avere un allenatore come lei, un leader così. Ha tanta esperienza. E’ un gran bene, davvero. Per una squadra giovane come la nostra, è molto importante avere un allenatore così. La coppia con Lautaro? Dall’inizio dentro e fuori dal campo siamo diventati amici, facciamo tante cose insieme. Quando giochiamo insieme, sento che se uno ha un’occasione dopo l’altro potrebbe averne a sua volta una. Sono molto contento di come facciamo le cose, ma dobbiamo lavorare ancor di più“.

(Fonte: Sky Sport)