Lukaku: “Dobbiamo essere affamati, ogni partita è una finale. Con Conte siamo preparati a…”

Al termine di Inter-Getafe, Romelu Lukaku si è soffermato ai microfoni di Sporza per analizzare la vittoria dei nerazzurri. L’attaccante belga ha aperto le marcature con un gol di pura forza: “È stata una partita difficile, ma il compito è stato portato a termine. Questa è una competizione importante per noi, perché sappiamo di avere una possibilità di vincere questo trofeo. Questa partita è stata la prima prova contro un avversario duro e aggressivo, ma abbiamo fatto bene. Non siamo stati molto sorpresi dal loro inizio brillante, perché con questo allenatore siamo preparati per qualsiasi situazione. Avevamo la partita sotto controllo e abbiamo sfruttato gli spazi, il 2-0 è un risultato giusto. Gol al primo tiro? L’ho imparato in Italia: non hai molte possibilità e devi concentrarti su quella palla“. L’Inter adesso è favorita per la vittoria assoluta? “No, non credo. Molte squadre vogliono questo trofeo. Ma dobbiamo guardare noi stessi ed essere affamati ogni giorno. Ogni partita è una finale. Speriamo che ne trarremo il massimo vantaggio“.

(Sporza)