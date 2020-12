Lukaku: “Conte mi ha messo Ranocchia addosso 3 mesi. Un solo esercizio, dovevo…”

Romelu Lukaku, intervistato da France Football, è tornato sulla sua scelta, a lungo inseguita, di lavorare con Antonio Conte.

”Conte mi ha detto: ‘Se diventi forte spalle alla porta, è fatta. Nessuno ti potrà fermare’. Ricordo che me ne aveva già parlato nel 2014 durante i mondiali, prima di andare ad allenare il Chelsea. Hazard nel 2016 aveva fatto da ‘intermediario’. Aveva dato il mio numero al direttore sportivo del Chelsea. Sapevo che avremmo finito per lavorare insieme”, ha spiegato Lukaku.

“Quando l’Italia vinse contro di noi a Euro 2016, in una partita del girone, vidi il modo in cui giocò perfettamente la sua squadra e sapevo che potevo essere un profilo giusto per lui. La sua idea è sempre stata molto chiara, quindi, una volta che abbiamo cominciato a lavorare insieme, tutto ciò che restava era apprendere. Durante i miei primi tre mesi qui ho fatto solo questo, solo spalle alla porta, ad ogni allenamento metteva Andrea Ranocchia a marcarmi. Ogni volta che perdevo palla, dovevo ricominciare l’esercizio dall’inizio”, ha concluso l’attaccante dell’Inter.