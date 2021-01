Preoccupazione per l’Inter nel finale della sfida contro il Crotone, vinta dai nerazzurri per 5-2. Romelu Lukaku è stato sostituito nei minuti finali per un problema muscolare. Questo il comunicato del club nerazzurro sulle condizioni del centravanti:

Romelu Lukaku sostituito al 75’ della gara contro il Crotone per una contrattura al quadricipite della coscia destra