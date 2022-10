“Lukaku fuma”. Rom sbotta contro il Sun: “Non sono io! I miei vi contatteranno presto”

Sta facendo molto discutere l'articolo pubblicato (e poi eliminato) dal Sun con foto che ritrarrebbero Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter in prestito dal Chelsea, intento nel fumare una sigaretta elettronica, atto che, secondo il quotidiano inglese, aumenterebbe le preoccupazioni circa la forma fisica dell'attaccante belga. Peccato che, come si evince dalle foto sottostanti poste dal Sun a corredo dell'articolo, l'uomo fotografato mentre fuma non sia affatto Lukaku.