L’Inter giocherà domani in casa dell’Atalanta a Bergamo. Dopo l’assenza in Champions, Romelu Lukaku sarà a disposizione del tecnico Conte per la gara di campionato. Ad annunciarlo è l’allenatore nerazzurro nella conferenza stampa della vigilia: “Lukaku si è allenato con noi e probabilmente sarà tra i convocati”. Da capire se il centravanti potrà partire subito titolare oppure se partirà dalla panchina per poi entrare in caso di necessità.