Romelu Lukaku ha sbloccato la gara contro l’Udinese e poi su rigore ha messo a segno una doppietta. Gol numero 15 e gol numero 16 per il calciatore belga che ha conquistato un primato in questa serata. Lo spiega Opta: “Prima di lui, nell’era dei tre punti a vittoria, nessun giocatore era riuscito a segnare almeno 11 marcature nelle prime 11 trasferte in assoluto nel campionato di Serie A. Conquistatore”. Le marcature poi sono diventate dodici. Ancora meglio.

(fonte: Opta)