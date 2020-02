GdS – Inter, Sanchez fuori condizione: a Udine tocca ad Esposito. E quel feeling con Lukaku…

“Perché mandarlo a giocare altrove, quando puoi tenerlo a giocare qui? Sebastiano Esposito in questo mercato invernale ha avuto più proposte che la classica principessa delle fiabe. Pretendenti respinti, il matrimonio non s’ha da fare, dirigenza e Antonio Conte hanno detto no a tutti. Il ragazzino classe 2002 è rimasto all’Inter: è vero che fare esperienza può aiutare, ma c’erano forti possibilità che la potesse fare in “casa”. Bloccato Giroud, non decollato Llorente, presto tramontate le soluzioni last-minute, il mercato nerazzurro non ha portato un vice-Lukaku. Seba ha visto partire Politano e scalato un’altra posizione: quarta punta, quando essere stato promosso a quinta, a fine estate, sembrava già un sogno. La “fretta” e i sorpassi sono specialità di casa Esposito, che sulla strada fra Appiano e Udine ne ha piazzato un altro, su Alexis Sanchez”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla possibilità che Sebastiano Esposito giochi da titolare contro l’Udinese questa sera. Il talento di casa Inter, infatti, sembra aver scavalcato Sanchez, al momento non in grande forma come testimoniato dalla partita deludente in Coppa Italia mercoledì.

SEBA DI CORSA

Aver giocato da trequartista non ha agevolato Sanchez che però ha mostrato di essere lontano dalla condizione dei giorni migliori. Il rientro dopo un lungo stop può portare ad una fase di recupero più graduale ma Conte non può aspettare troppo e, per questo, potrebbe davvero puntare su Esposito. Il classe 2002, tra l’altro, ha un feeling innato con Lukaku: “Il belga, consumatore vorace di calcio in tivù, ad agosto arrivò sorprendendo Seba: «Ti conosco, ti ho visto all’Europeo Under 17». Da allora lo ha adottato come un fratello maggiore, oggi lo accompagnerà in un’altra tappa di un percorso che, passato il bivio di gennaio, è ben definito in colori nerazzurri. A luglio, quando sarà maggiorenne, firmerà un contratto di cinque anni. Ma ora c’è da vivere il presente e da riempire il vuoto lasciato dai due turni di squalifica di Lautaro”, spiega la Rosea.

FORMAZIONE

La Gazzetta, poi, sottolinea le assenze di Borja Valero e Sensi: Brozovic è recuperato ma andrà in panchina con Barella che, invece, farà da play davanti alla difesa. Sulle fasce confermato Young a sinistra e Moses insidia Candreva con Esposito, come detto, favorito su Sanchez per fare da spalla a Lukaku.