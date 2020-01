Lukaku, altra grande partita. Solo un quotidiano lo ‘boccia’ con un 6 perché “fa fatica a…”

Romelu Lukaku non ha segnato contro l’Atalanta. E questa è già una notizia. Nonostante questo, però, il belga è stato sicuramente uno dei migliori in campo per quanto riguarda l’Inter, forse addirittura il migliore. Azioni continue, pericoli continui e uno stato di tensione provocato costantemente alla difesa dell’Atalanta.

Sono fioccati i 7 in pagella per Lukaku. Ma fa eccezione il Corriere dello Sport, che si limita ad uno striminzito 6 con questa motivazione: “Innesca il Toro per il vantaggio interista. Poi è sempre un corpo a corpo contro i difensori avversari, da cui fatica a uscire vincitore“.

Una valutazione che lascia enormi dubbi.