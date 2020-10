Antonio Conte può sorridere: Milan Skriniar è tornato. Ne dà notizia Sky Sport, che informa come il centrale slovacco sia ufficialmente guarito dal Covid-19. Spiega Matteo Barzaghi su Twitter: “Skriniar negativo al tampone eseguito ieri. Ora potrà completare l’iter per l’idoneità e provare a tornare disponibile per le convocazioni per la trasferta di Madrid. Bentornato Milan”.