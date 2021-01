Inter, ecco perché Lukaku è esploso così. “Chi lo conosce bene racconta che…”

“Adolphine, madre di Romelu, vive a Bruxelles. Fa la nonna a tempo pieno, da quando il centravanti dell’Inter le ha affidato il figlio Romeo, che adesso ha due anni. Anche per questo, per Big Rom è sacra”. Apre così Repubblica il focus sul duro sfogo di Romelu Lukaku, ieri esploso nel derby contro il Milan dopo aver ricevuto offesa da Zlatan Ibrahimovic riguardanti sua madre. Questo è un tasto che con il centravanti belga non si deve mai toccare: “Per me sei l’unica donna che conta”, ha scritto più volte l’attaccante dell’Inter sui social network, e ha ribadito il concetto in diverse interviste.

Solitamente pacato, quando ha sentito nominare sua madre in modo offensivo da Ibrahimovic, Lukaku è esploso. Ha perso il controllo, fino ad arrivare a minacciare di morte lo svedese. Chi conosce bene Romelu racconta che non c’è scelta importante in cui non coinvolga Adolphine. E per lei, che da ragazza faceva due lavori per mantenerlo, ha una sorta di adorazione, al pari del fratello Jordan, oggi giocatore dell’Aversa dopo gli anni alla Lazio”, conclude il quotidiano.