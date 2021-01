VIDEO / Lukaku Ibrahimovic storie tese: Big Rom è una furia e carica a testa bassa

Minuto 44 Romelu Lukaku diventa una furia. Dopo uno scontro di gioco con Romagnoli il centravanti belga viene stuzzicato in maniera plateale da Ibrahimovic. Il risultato è quello che nessuno si aspetta, Big Rom diventa una furia e corre dallo svedese che prosegue nella sua provocazione. Nessuno lo tiene, i due vengono a contatto, intevengono tutti i compagni di squadra a separare i giocatori che però continuano a lanciarsi strali a distanzi. Entrambi prendono la strada degli spogliatoi, tutto sembra esser passato, si torna in campo e lo svedese prende il secondo giallo che gli costa la partita. Lukaku rimane in campo, segna, l’Inter vince in rimonta e il Milan è eliminato.

Finisce così.