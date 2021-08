Lukaku “ferito” dagli interisti: “Si chiede da giorni come mai nessuno dica che…”

Il centravanti belga sta per trasferirsi al Chelsea e da giorni i tifosi nerazzurri lo stanno accusando di essere un mercenario

Lukaku ha scelto soldi e competitività. Scelta legittima ma non gradita dai tifosi, che avevano sperato che il gigante belga scegliesse quella che lui aveva definito la squadra del cuore. Non è stato così.

"Giura di non essere stato spinto a questa scelta dai soldi, ma delle ambizioni dei due club: da una parte i campioni d’Europa, intenzionati a crescere ancora; dall’altra una società in evidente difficoltà. Se non fosse emersa la possibilità di trasferirsi in un club così forte, sarebbe rimasto felice in nerazzurro. E poi — si chiede — perché tutti parlano del denaro che avrà lui, e nessuno di quanto ne incasserà l’Inter?", quanto fatto trapelare al Corriere della Sera.