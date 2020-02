Inter, Lukaku riposta i gol nel derby. E poi scrive: “Governiamo questa città”

Romelu Lukaku è ancora in preda all’euforia per la vittoria di ieri sera nel derby contro il Milan. Il belga, autore del quarto gol nerazzurro, ha già infatti pubblicato sui social diversi post di festeggiamento: dal coro nello spogliatoio all’autocelebrazione come nuovo re di Milano. Ma il centravanti non si è fermato qui: ha infatti poco fa postato su Twitter gli highlights dei gol nerazzurri di ieri sera, scrivendo poi: “Governiamo questa città”. Milano è ancora nerazzurra e ai piedi di Lukaku.