Inter, Conte tranquillo: ha la macchina da gol Lukaku. E ora Romelu si prepara per il gran finale

Con la ripresa del campionato, il bomber dell’Inter Romelu Lukaku vuole continuare a segnare per portare in alto l’Inter e per battere il suo record di gol stagionali. Finora non aveva mai segnato tanto, 17 reti in 25 gare, e considerando le sue ultime stagione può sicuramente segnare un nuovo record personale.

“Sia in Belgio sia Inghilterra Romelu anche nei finali di stagione ha sempre tenuto altissima la media realizzativa. Escludendo la Premier 2011-2012, quando con il Chelsea ha giocato 8 partite senza segnare, Lukaku nelle ultime 13 stagionali ha segnato in media 5,5 gol. Il top l’ha raggiunto con l’Everton: nel 2016-2017, anno magico chiuso con 25 gol in 37 partite (il massimo in carriera), il numero 9 dell’Inter segnò 9 reti nelle ultime 13. Sopra la media è andato anche con Anderlecht e Wba: con il club nel quale è cresciuto, nel 2009-2010, ha segnato 7 gol; con gli inglesi 8 dei 17 gol totali firmati in Premier”, analizza Gazzetta.it.