Lukaku: “Nessun rancore nei confronti di Ibrahimovic, solo rispetto”. La replica

L'attaccante dell'Inter e quello del Milan si sono ritrovati in campo per la prima volta dopo la rissa del 2021

Il match di qualificazione al prossimo Europeo tra Svezia e Belgio è stato l'occasione per rivedere per la prima volta dalla rissa del 2021 Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic uno di fronte all'altro. A vincere sul campo è stato Big Rom, protagonista assoluto del trionfo belga con una tripletta. A fine partita l'attaccante dell'Inter, ai microfoni dell'emittente svedese TV6, ha sotterrato l'ascia di guerra: "Ibrahimovic? È un guerriero. Un giocatore che è stato al top per tanti anni e che va rispettato. Per quello che fa a quell'età, tanto di cappello. Rancore nei suoi confronti? Assolutamente no, solo rispetto".